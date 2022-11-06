Очередные акции протеста проходят сегодня в столице Молдавии. В Кишинёве их назвали похоронами демократии – люди идут по улицам с венками.
Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов, обвиняют власть в энергокризисе и провальной экономической политике.
Судя по размещённым в соцсетях видео, людей очень много. Организаторы заявляют о 50 тысячах участников акции.
Полицейские преградили колоннам дорогу в центр города. В ответ протестующие стали дарить правоохранителям белые цветы.
Сообщается о столкновениях и задержаниях.
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