Историк Дюков: кандидат на пост генсека НАТО не говорит, что её дед был нацистом

Заместитель премьер-министра Канады и потенциальный кандидат на пост генерального секретаря НАТО Христя Фриланд не желает вспоминать, что её дед был коллаборационистом и активно сотрудничал с нацистами.

На это обратил внимание историк Александр Дюков. Он отметил, что есть мнение, что Христя Фриланд за своего деда не в ответе.

Дюков с подобной точкой зрения не согласен. Он напомнил про американскую журналистку Сильвию Фоти.

"Так получилось, что она внучка нацистского коллаборанта, соучастника Холокоста Йонаса Норейки, активно героизируемого литовскими властями. И когда она осознала (в результате проведённого исследования), что её дед - нацистский преступник, она стала об этом публично говорить и требовать, чтобы Норейку лишили всех тех наград, которыми его осыпали посмертно литовские власти", — отметил историк в своём telegram-канале.

"Христя Фриланд же, прекрасно осведомлённая о нацистском прошлом своего деда и его прямой причастности к Холокосту, после появления этой информации в публичном пространстве, стала говорить о "российских информационных операциях". В отличие от Сильвии Фоти, она не желает говорить "мой дед — преступник, соучастник Холокоста". Потому что разделяет его ценности", — считает историк.

Дед Христи Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет "Краківські вісті" и "Холмська земля".

Напомним, кандидатуру Христи Фриланд на пост генсека НАТО поддерживают Соединённые Штаты. Великобритания видит на этом посту нынешнего министра обороны Бена Уоллеса. В Евросоюзе предлагают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой, бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

У Бена Уоллеса минимальные шансы на то, чтобы возглавить альянс. Распространено мнение, что генсеком НАТО в 2023 году станет женщина.