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Историк Дюков: кандидат на пост генсека НАТО не говорит, что её дед был нацистом

Мир

Заместитель премьер-министра Канады и потенциальный кандидат на пост генерального секретаря НАТО Христя Фриланд не желает вспоминать, что её дед был коллаборационистом и активно сотрудничал с нацистами.

Историк Дюков: кандидат на пост генсека НАТО не говорит, что её дед был нацистом

На это обратил внимание историк Александр Дюков. Он отметил, что есть мнение, что Христя Фриланд за своего деда не в ответе.

Дюков с подобной точкой зрения не согласен. Он напомнил про американскую журналистку Сильвию Фоти.

"Так получилось, что она внучка нацистского коллаборанта, соучастника Холокоста Йонаса Норейки, активно героизируемого литовскими властями. И когда она осознала (в результате проведённого исследования), что её дед - нацистский преступник, она стала об этом публично говорить и требовать, чтобы Норейку лишили всех тех наград, которыми его осыпали посмертно литовские власти", — отметил историк в своём telegram-канале.

"Христя Фриланд же, прекрасно осведомлённая о нацистском прошлом своего деда и его прямой причастности к Холокосту, после появления этой информации в публичном пространстве, стала говорить о "российских информационных операциях". В отличие от Сильвии Фоти, она не желает говорить "мой дед — преступник, соучастник Холокоста". Потому что разделяет его ценности", — считает историк.

Дед Христи Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет "Краківські вісті" и "Холмська земля".

Напомним, кандидатуру Христи Фриланд на пост генсека НАТО поддерживают Соединённые Штаты. Великобритания видит на этом посту нынешнего министра обороны Бена Уоллеса. В Евросоюзе предлагают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой, бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

У Бена Уоллеса минимальные шансы на то, чтобы возглавить альянс. Распространено мнение, что генсеком НАТО в 2023 году станет женщина.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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