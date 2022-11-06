Британский эксперт: конфликт на Украине развязал "утончённый" Запад

Соединённые Штаты и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса, считает британский королевский адвокат Альпер Али Риза. По его мнению, конфликт можно было предотвратить, однако на Западе не нашли возможности начать разговор с Россией.

"Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы", - отмечает адвокат в статье, опубликованной в издании Cyprus Mail.

По словам адвоката, при всей своей культуре, цивилизованности и утончённости европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.

Альпер Али Риза призвал политиков европейских государств найти мирный способ решения конфликта, напомнив им об истории Европы, которая "дважды ввергала человечество в мировые войны".

Стоит заметить, что на Западе достаточно распространена точка зрения, что США и Евросоюз не предприняли достаточно усилий, чтобы предотвратить конфликт на Украине.

А кроме того, есть и мнение, что это президент США Джо Байден и бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в марте этого года сорвали переговоры между Россией и Украиной, пообещав Киеву масштабную поддержку.

Конечно, официально это едва ли будет признано. Однако это подтверждение того, насколько большое влияние на решение Киева оказывают Вашингтон и Лондон.