Украинские власти рассматривают вариант установки новогодней ёлки в центре Киева, несмотря на "перебои" с электричеством, заявил мэр Виталий Кличко.
По мнению градоначальника, нельзя лишать граждан праздника, несмотря на возможный блэкаут.
"Ближе к Новому году смогу более конкретно сказать, но пока и ёлку рассматриваем, и атмосфера Нового года должна быть. В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности", — пояснил Кличко в эфире украинских телеканалов.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление градоначальника о том, что этой зимой Киев может погрузиться во тьму и холод из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре.
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