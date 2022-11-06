Кличко: Киев намерен установить новогоднюю ёлку несмотря на возможный блэкаут

Украинские власти рассматривают вариант установки новогодней ёлки в центре Киева, несмотря на "перебои" с электричеством, заявил мэр Виталий Кличко.

По мнению градоначальника, нельзя лишать граждан праздника, несмотря на возможный блэкаут.

"Ближе к Новому году смогу более конкретно сказать, но пока и ёлку рассматриваем, и атмосфера Нового года должна быть. В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности", — пояснил Кличко в эфире украинских телеканалов.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление градоначальника о том, что этой зимой Киев может погрузиться во тьму и холод из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре.