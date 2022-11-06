После попытки атаки морскими дронами российских кораблей в Севастополе Украина решила создать целый флот морских беспилотников, правда на деньги украинцев.
Широко продвигаемый Киевом некоторое время назад "москитный флот" себя не оправдал, потому Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой пожертвовать деньги на закупку морских дронов.
"Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне", — заявил украинский президент.
Эксперты предполагают, что беспилотники для ВСУ поставят британские производители, именно их дроны пытались атаковать Черноморский флот 29 октября.
Тем временем в самой Великобритании тестируют "План Тысячелистник" на случай недельных отключений энергии без российского газа.
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