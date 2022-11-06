Зеленский призвал украинцев скинуться на флот морских беспилотников

После попытки атаки морскими дронами российских кораблей в Севастополе Украина решила создать целый флот морских беспилотников, правда на деньги украинцев.

Широко продвигаемый Киевом некоторое время назад "москитный флот" себя не оправдал, потому Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой пожертвовать деньги на закупку морских дронов.

"Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне", — заявил украинский президент.

Эксперты предполагают, что беспилотники для ВСУ поставят британские производители, именно их дроны пытались атаковать Черноморский флот 29 октября.

Тем временем в самой Великобритании тестируют "План Тысячелистник" на случай недельных отключений энергии без российского газа.