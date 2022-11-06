Байден высказался об умственных способностях его аудитории: "Какие же идиоты"

Президент США Джо Байден обозвал идиотами людей с плакатами, которые протестуют и критикуют социализм, а также порассуждал об умственных способностях своей аудитории. Об этом пишет агентство Bloomberg.

С толпой протестующих американский лидер столкнулся в штате Иллинойс. Его возмущение вызвал плакат, на котором было написано: "Социализм — отстой".

"Мне нравятся те плакаты, которые я видел, когда пришёл: социализм… Дайте мне передохнуть. Какие же идиоты. Никто никогда не сомневается, что я имею в виду то, что говорю. Иногда, конечно, я говорю всё, что имею в виду", — заявил хозяин Белого дома.

Ранее американцы испугались за будущее США и призвали объявить Байдену импичмент после его шутки про дробовик.