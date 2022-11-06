Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл

Президент Украины Владимир Зеленский фактически поставил мировых лидеров перед выбором, заявив, что не поедет на саммит G20, если там будет присутствовать лидер России Владимир Путин. Однако по мнению китайских аналитиков, "кокетство" провалилось.

Аналитики подчеркнули, что ультиматум "или я, или Путин" не сработал, потому что Зеленский рассчитывал, что G20 поведёт себя как "Большая семёрка", которая фактически подконтрольна Западу.

"Рассчитывал разыграть политический трюк, поставив остальных мировых лидеров перед выбором: или я, или он. На самом деле Зеленский слишком переоценил своё международное влияние", — заявили аналитики китайского издания Baijiahao.

По мнению авторов, заявление Зеленского по саммиту "Большой двадцатки" скорее было похоже на "истерику", чем на взвешенное решение разумного политика.

К тому же слова Зеленского проигнорировали "хозяева" саммита на Бали и индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что российского президента ждут на встрече "большой двадцатки".