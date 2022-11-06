Власти Киева начали готовиться к "тотальной эвакуации" жителей столицы Украины. Об этом говорится в статье New York Times.
Газета пишет, что официальные лица в Киеве заявляют о начале подготовки к немыслимой некогда возможности — полному отключению электроэнергии. Это потребует эвакуации примерно трёх миллионов горожан.
Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук заявил в интервью NYT, что может быть потеряна вся система электроснабжения.
Чиновник добавил, что если дело дойдёт до этого, то власти начнут оповещать людей и будут просить их уехать.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город рискует остаться без света, воды и отопления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.