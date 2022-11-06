NYT: в Киеве начали подготовку к эвакуации трёх миллионов человек

Власти Киева начали готовиться к "тотальной эвакуации" жителей столицы Украины. Об этом говорится в статье New York Times.

Газета пишет, что официальные лица в Киеве заявляют о начале подготовки к немыслимой некогда возможности — полному отключению электроэнергии. Это потребует эвакуации примерно трёх миллионов горожан.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук заявил в интервью NYT, что может быть потеряна вся система электроснабжения.

Чиновник добавил, что если дело дойдёт до этого, то власти начнут оповещать людей и будут просить их уехать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город рискует остаться без света, воды и отопления.