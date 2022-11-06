WP: Вашингтон направил ВВС в сторону Ирана из-за Саудовской Аравии

Американские военные самолёты направили в сторону Ирана, сообщили в прессе США. По данным журналистов, на такой шаг Вашингтон пошёл на фоне якобы возможного нападения Тегерана на Саудовскую Аравию.

"Центральное командование США запустило боевые самолёты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии", — заявили в The Washington Post.

При этом не сообщается, когда конкретно ВВС США направили истребители.

Ранее Вашингтон сообщил, что якобы по данным разведки, Иран готовит атаку баллистическими ракетами и БПЛА по нескольким целям в Саудовской Аравии.