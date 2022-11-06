El Correo: США развязали "антинемецкую" холодную войну, пытаясь навредить РФ

США в попытке навредить российской экономике обрушили финансовое положение европейских стран, особенно "досталось" Германии, заявили испанские аналитики. По их мнению, антироссийская санкционная война превратилась в "антинемецкую".

Аналитики подчеркнули, что Вашингтон дал виток новой холодной войне, и вполне осмысленно "ударил" по Европе.

"Эти антироссийские санкции делают сегодняшнюю новую холодную войну по своей сути антинемецкой, — заявили авторы El Correo. — Несмотря на два газопровода "Северный поток”, построенных для снабжения энергией по низким ценам, Германии было предложено отказаться от российского газа и деиндустриализироваться. Это означает конец её экономического превосходства".

Кроме того, из-за антироссийских санкций и эмбарго на энергоносители, немецкое производство практически остановилось, что повлекло за собой сокращение налоговых выплат, безработицу и, как следствие повышение цен и тарифов.