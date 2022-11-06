Американские власти неофициально призвали киевский режим показать заинтересованность в переговорах с Россией, заявили американские аналитики со ссылкой на источник в Белом доме.
"Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранён от власти", — пишут аналитики The Washington Post со ссылкой на источник.
При этом Вашингтон не преследует цель провести реальные переговоры по мирному урегулированию конфликта, а лишь требует показать готовность для "удержания" партнёров, которые опасаются затяжного конфликта.
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