WP: США неофициально посоветовали Киеву показать интерес к переговорам

Американские власти неофициально призвали киевский режим показать заинтересованность в переговорах с Россией, заявили американские аналитики со ссылкой на источник в Белом доме.

"Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранён от власти", — пишут аналитики The Washington Post со ссылкой на источник.

При этом Вашингтон не преследует цель провести реальные переговоры по мирному урегулированию конфликта, а лишь требует показать готовность для "удержания" партнёров, которые опасаются затяжного конфликта.