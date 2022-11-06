Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник по-хамски ответил на возмущение лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о том, что Киев внёс его в "список террористов".
Мельник заявил немецкому политику, что тот строит из себя "невинную жертву".
"Мимими. "Списка террористов" украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя "невинной жертвой", — ответил экс-посол Мютцениху.
Ранее украинский МИД также заверил немецкого политика что его нет в "списках террористов", потому что нет подобного документа как такового.
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