Мельник нахамил лидеру фракции в бундестаге: "Мимими. Невинная жертва"

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник по-хамски ответил на возмущение лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о том, что Киев внёс его в "список террористов".

Мельник заявил немецкому политику, что тот строит из себя "невинную жертву".

"Мимими. "Списка террористов" украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя "невинной жертвой", — ответил экс-посол Мютцениху.

Ранее украинский МИД также заверил немецкого политика что его нет в "списках террористов", потому что нет подобного документа как такового.