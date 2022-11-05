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TNI: Венгрия выступила за мирное решение по конфликту на Украине

Мир

Локальный конфликт на Украине превратился в глобальную проблему из-за антироссийских санкций ЕС, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью TNI. По её словам, Будапешт склонен рассматривать ситуацию под ракурсом, отличающимся от общеевропейского.

TNI: Венгрия выступила за мирное решение по конфликту на Украине

Министр отметила, что пока за немедленное прекращение боевых действий и урегулирование конфликта мирными переговорами выступили только Австрия и Венгрия. Соседствующую с Украиной Венгрию ситуация беспокоит особенно сильно.

"Например, закарпатских венгров призывают в армию", — заявила Варга.

Она выразила уверенность, что странам необходимо направить максимум усилий на деэскалацию конфликта. Несмотря на то, что Будапешт осудил СВО, необходимо прекратить огонь во избежание глобального кризиса, считает министр.

"Проблема была раздута глупыми санкциями ЕС, которые на самом деле больше вредят Европе, чем России", — отметила политик.

Она также заявила, что мирное урегулирование не может случиться без США, которые должны выработать с РФ долгосрочные решения.

"Мы маленькая страна, поэтому для нас это серьёзно. И мы являем собой самый громкий голос за мир, потому что понимаем реальность", — сказала Варга.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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