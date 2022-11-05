Лукашенко рассказал, что угощал Путина и Алиева белорусской чёрной икрой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал чёрной икрой российского лидера Владимира Путина и главу Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Telegram-канале "Пул Первого".

По его словам, икра была белорусская. Её он взял "под Минском", где выращивают осетровых в бассейнах, чтобы потом подарить кому-то в качестве сувенира.

Лукашенко добавил, что дарил икру Алиеву и Путину во время посещения ими национальной биотехнологической корпорации республики.

Также белорусский лидер заявил, что такой икры в Кремле нет. А президент России удивился тому, что этот продукт может производить Белоруссия.