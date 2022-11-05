Le Figaro: французские солдаты в Румынии мёрзнут, голодают и страдают от клопов

Французские военнослужащие были направлены в Румынию в рамках миссии по безопасности НАТО. Основной задачей альянса является укрепление восточного фланга.

Однако, по словам депутатов от партии "Непокорённой Франции" Бастьяна Лашо и Орельяна Сантула, солдаты проживают в ужасных условиях. Политики заявили, что военнослужащих плохо кормят, а палатки не обогреваются. Также их мучают постельные клопы, которые появились из-за антисанитарии.

"Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести", — цитирует слова депутатов Le Figaro.

Лашо и Сантул заявили, что намерены сообщить об этой проблеме главе комиссии по обороне в парламенте.

"Какой же посыл от этой ситуации получает Россия?" — задались вопросом политики.