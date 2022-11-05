Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подоляк отверг возможность мирных переговоров с Россией
Минобороны: ВС РФ уничтожили базу хранения вооружения и военная техника ВСУ
Офицер НАТО Стрингер: удары ВКС РФ по объектам на Украине ограничены из-за США
Рожин: ежедневный заработок наёмников на Украине составляет 1500 долларов
Захарова о демографии на Украине: без света дело сдвинется с мёртвой точки
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожили колонну военной техники ВСУ под Угледаром
Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США и хочет победить Путина
Российские хакеры KILLNET вывели из строя американские аэропорты
Ковитиди: Зеленского нужно судить на военном трибунале в Донбассе

FP: разногласия Турции с НАТО стали сообщением для РФ о слабости альянса

Мир

Турция намеренно затягивает вступление в НАТО Финляндии и Швеции, чтобы угодить России, считают на Западе. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Автор статьи Робби Грэмер отметил, что холодность Анкары в отношении расширения Североатлантического блока на Север связана с экономическим влиянием Москвы.

Затягивание президентом Турции Тайипом Эрдоганом процесса истощает терпение Запада, полагает обозреватель.

Этот процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России, добавил аналитик.

Противоречия внутри блока — это сообщение Москве и Пекину о слабости НАТО, заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников

Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.

Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
МК: причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ стали СМИ Польши
Мир. Новости мира
МК: причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ стали СМИ Польши
Мир. Новости мира
МК: партия демократов США готовит священные жертвы к выборам 8 ноября 2022 года
Силовые структуры
Сивков: мобильная установка для ракеты "Циркон" сделает её неуязвимой для ПВО
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
Мир. Новости мира
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО
Мир. Новости мира
TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО
Последние материалы
Минобороны: ВС РФ уничтожили базу хранения вооружения и военная техника ВСУ
FP: разногласия Турции с НАТО стали сообщением для РФ о слабости альянса
Офицер НАТО Стрингер: удары ВКС РФ по объектам на Украине ограничены из-за США
Рожин: ежедневный заработок наёмников на Украине составляет 1500 долларов
Захарова о демографии на Украине: без света дело сдвинется с мёртвой точки
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожили колонну военной техники ВСУ под Угледаром
Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США и хочет победить Путина
Российские хакеры KILLNET вывели из строя американские аэропорты
Ковитиди: Зеленского нужно судить на военном трибунале в Донбассе
Стремоусов сообщил, что на Херсонском направлении активно работает артиллерия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников