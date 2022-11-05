Турция намеренно затягивает вступление в НАТО Финляндии и Швеции, чтобы угодить России, считают на Западе. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Автор статьи Робби Грэмер отметил, что холодность Анкары в отношении расширения Североатлантического блока на Север связана с экономическим влиянием Москвы.
Затягивание президентом Турции Тайипом Эрдоганом процесса истощает терпение Запада, полагает обозреватель.
Этот процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России, добавил аналитик.
Противоречия внутри блока — это сообщение Москве и Пекину о слабости НАТО, заключил он.
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