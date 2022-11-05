Офицер НАТО Стрингер: удары ВКС РФ по объектам на Украине ограничены из-за США

Страны коллективного Запада оказывают внушительную поддержку украинской армии, поскольку собирают разведданные о действиях ВС РФ и передают их в Киев. Это мешает авиации России занять господство в воздушном пространстве. Об этом заявил офицер НАТО Джонни Стрингер.

По его мнению, средства получения и обработки разведданных у российской стороны гораздо слабее, чем у Запада.

Некоторые военные аналитики из России также считают, что самолёты и беспилотники НАТО, которые передают информацию на Украину, снижают результативность ударов со стороны ВКС РФ, передаёт "Военное обозрение".