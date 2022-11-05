Рожин: ежедневный заработок наёмников на Украине составляет 1500 долларов

Американские частные военные компании хорошо платят наёмникам за участие в боевых действиях на Украине. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ежедневно иностранцы получают от 1,2 тысячи до 1,5 тысяч долларов.

"Данные суммы для некоторых оправдывают риск", — отметил он в своём Telegram-канале.

Рожин подчеркнул, что задачей российских военных является ликвидировать "желающих заработать" на украинском конфликте в промышленных масштабах, а также снизить интерес к подобным поездкам из-за слишком высокого риска.