Американские частные военные компании хорошо платят наёмникам за участие в боевых действиях на Украине. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ежедневно иностранцы получают от 1,2 тысячи до 1,5 тысяч долларов.
"Данные суммы для некоторых оправдывают риск", — отметил он в своём Telegram-канале.
Рожин подчеркнул, что задачей российских военных является ликвидировать "желающих заработать" на украинском конфликте в промышленных масштабах, а также снизить интерес к подобным поездкам из-за слишком высокого риска.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.