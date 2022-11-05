Украинский кризис — всего лишь разминка. Такое мнение высказал адмирал военно-морских сил (ВМС) США Чарльз Ричард. Его слова цитирует The Wall Street Journal.
Военный заявил, что конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. И этот факт готовы признать публично слишком немногие из лидеров Америки, отметил он.
Способность США противостоять Китаю адмирал сравнил с кораблем, который медленно тонет, так как Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон.
Ситуацию, по его мнению, усугубляет также то, что гиперзвуковую гонку Китаю и России американцы проиграли. И данный вопрос заслуживает рассмотрения в конгрессе.
"Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство”, — констатировал Ричард.
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