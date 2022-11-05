Макеев: Германия и Украина близки к достижению договорённости о поставках танков

Германия и Украина близки к достижению договорённости о поставках немецких танков Leopard 2. Такое заявление сделал украинский посол в ФРГ Алексей Макеев.

По его словам, у Киева есть основания надеяться на то, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии напрямую на Украину.

"Нам необходимы эти танки", — добавил дипломат.

Отметим, немецкая сторона договорённостей о поставках танков пока не подтверждала.

Ранее читатели немецкого издания раскритиковали Макеева, который предложил запретить россиянам въезд в ФРГ, они назвали его "недипломатом из коррупционной Украины".