Пользователи соцсетей предложили главе МИД Германии Анналене Бербок скорее подать в отставку после её заявления о том, что президент РФ Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине.
Один из комментаторов написал, что ему становится всё более стыдно с каждым днём за Германию и за должность, которую занимает Бербок.
Другой обвинил министра в том, что как раз её вызывающая позиция отвергает любую дипломатическую инициативу, из-за чего мирные усилия не продвигаются вперёд.
Третий комментатор предположил, что плохие политические манеры Бербок могут быть следствием её необразованности, заметив, что нужно было много изучать дипломатию в университете.
Ещё один пользователь назвал катастрофой каждый день с нынешним немецким правительством.
Ранее в Сети раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за слова о Путине.
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