Генерал Авиви: Израиль может передать оружие Киеву через третьи страны

Израильское оружие, к примеру, поставленное в Германию, Берлин может передать Украине, заявил экс-бригадный генерал израильской армии Амир Авиви.

По его мнению, схему "третьих стран" могут отработать на фоне обещаний Москвы помочь Ирану с ядерной программой.

"Например, если вы продаёте его Германии, а затем Германия поставляет ещё один комплект оружия, то это не израильское оружие, нет проблем", — заявил Авиви американских журналистам.

При этом официальные Власти Израиля неоднократно заявляли, что не будут поставлять Киеву летальное оружие из-за опасений, что оно попадёт в руки врагов Тель-Авива.

В Киеве же отреагировали бурно и потребовали от Вашингтона "надавить" на израильских властей.