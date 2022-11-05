Израильское оружие, к примеру, поставленное в Германию, Берлин может передать Украине, заявил экс-бригадный генерал израильской армии Амир Авиви.
По его мнению, схему "третьих стран" могут отработать на фоне обещаний Москвы помочь Ирану с ядерной программой.
"Например, если вы продаёте его Германии, а затем Германия поставляет ещё один комплект оружия, то это не израильское оружие, нет проблем", — заявил Авиви американских журналистам.
При этом официальные Власти Израиля неоднократно заявляли, что не будут поставлять Киеву летальное оружие из-за опасений, что оно попадёт в руки врагов Тель-Авива.
В Киеве же отреагировали бурно и потребовали от Вашингтона "надавить" на израильских властей.
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