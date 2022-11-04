В Германии прошли забастовки на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности с участием 200 тысяч рабочих, пишет Tagesschau, ссылаясь на сообщение лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.
Профсоюз выступил с требованием увеличения зарплат на 8 процентов в течение 12 месяцев, аргументируя это увеличением стоимости жизни. Заявление было массово поддержано членами организации. В течение первой недели забастовки временно отказались работать 200 тысяч человек.
Среди бастующих — сотрудники заводов Ford в Кельне, Porsche в Штутгарте, BMW в Лейпциге, верфи Meyer в Папенбурге, Bosch в Бамберге. Всего протесты затронули около тысячи немецких предприятий.
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