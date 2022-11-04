Tagesschau: 200 тысяч сотрудников предприятий ФРГ бастуют из-за роста цен

В Германии прошли забастовки на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности с участием 200 тысяч рабочих, пишет Tagesschau, ссылаясь на сообщение лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.

Профсоюз выступил с требованием увеличения зарплат на 8 процентов в течение 12 месяцев, аргументируя это увеличением стоимости жизни. Заявление было массово поддержано членами организации. В течение первой недели забастовки временно отказались работать 200 тысяч человек.

Среди бастующих — сотрудники заводов Ford в Кельне, Porsche в Штутгарте, BMW в Лейпциге, верфи Meyer в Папенбурге, Bosch в Бамберге. Всего протесты затронули около тысячи немецких предприятий.