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The Hill: Украину ожидают проблемы в январе — США могут встать на сторону России

Мир

На протяжении восьми лет США направляли на Украину военную помощь, общая стоимость которой превышает 20 миллиардов долларов. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос. Он подчеркнул, что Вашингтон выделяет колоссальные суммы на поддержку киевского режима, однако в начале следующего года ситуация может измениться.

The Hill: Украину ожидают проблемы в январе — США могут встать на сторону России

Если Республиканская партия одержит победу в результате промежуточных выборов в Конгресс США, то уже в январе Вашингтон сократит поставки, считает эксперт. Ранее представитель партии Кевин Маккарти уже намекал об этом.

По мнению Полимеропулоса, заявление политика стало "геостратегической гранатой" для Киева, но обернулось успехом для Москвы. 

Более того, группа из 30 демократов Палаты представителей направила президенту США Джо Байдену письмо с требованием, чтобы он провел переговоры напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. Позже письмо отозвали, но ущёрб удалось нанести, считает Полимеропулос.

"Разве они не понимали, что сыграли прямо на руку Путину?" — задался вопросом экс-сотрудник ЦРУ в издании The Hill.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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