CNN: 1300 терминалов Starlink больше не работают на Украине

Американские терминалы Starlink, которые предоставляли украинской армии беспроводной интернет, перестали функционировать. Об этом заявляет телеканал CNN.

Предполагается, что масштабный сбой произошёл из-за задолженности. Командование ВСУ платило по 2,5 тысячи долларов ежемесячно, чтобы каждый их терминалов работал. Однако сейчас стоимость повысилась в несколько раз.

Минобороны Украины обратилось к Великобритании с просьбой помочь избавиться от задолженности. На данный момент Лондон не ответил Киеву.