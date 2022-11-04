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CNN: 1300 терминалов Starlink больше не работают на Украине

Мир

Американские терминалы Starlink, которые предоставляли украинской армии беспроводной интернет, перестали функционировать. Об этом заявляет телеканал CNN

Предполагается, что масштабный сбой произошёл из-за задолженности. Командование ВСУ платило по 2,5 тысячи долларов ежемесячно, чтобы каждый их терминалов работал. Однако сейчас стоимость повысилась в несколько раз. 

Минобороны Украины обратилось к Великобритании с просьбой помочь избавиться от задолженности. На данный момент Лондон не ответил Киеву. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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