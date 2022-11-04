Американские терминалы Starlink, которые предоставляли украинской армии беспроводной интернет, перестали функционировать. Об этом заявляет телеканал CNN.
Предполагается, что масштабный сбой произошёл из-за задолженности. Командование ВСУ платило по 2,5 тысячи долларов ежемесячно, чтобы каждый их терминалов работал. Однако сейчас стоимость повысилась в несколько раз.
Минобороны Украины обратилось к Великобритании с просьбой помочь избавиться от задолженности. На данный момент Лондон не ответил Киеву.
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