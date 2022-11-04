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Макгрегор: Джо Байден может ввести войска на Украину без согласия конгресса США

Мир

По мнению полковника Дугласа Макгрегора, президент США Джо Байден может направить американские войска на Украину. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что это крайне необдуманное решение со стороны Вашингтона.

Военный эксперт не исключил, что глава Белого дома способен принять подобные меры без одобрения конгресса, поскольку для этого есть необходимые юридические основания в законодательной системе.

"Стоит признать, что мы живём в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединённых Штатов", — пояснил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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