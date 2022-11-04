Оппозиция раскритиковала визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, поскольку он пытается работать старыми методами, которые ранее привели к провалу в отношениях с Россией. Однако США этому мешают, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов.
"Очень любопытно наблюдать реакцию на визит Шольца в Пекин. Оппозиция неистовствует: канцлер нашёл нового любимого тирана и повторяет с Китаем тот же путь, который привёл к провалу с Россией. Бабло побеждает зло, короче", — сказал он.
Американцев настораживает, что Германия не препятствует вливанию в неё китайских инвестиций.
Лукьянов уверен, что Шольц хочет "прикрыться" целью уговорить Китай дистанцироваться от РФ. Возможно, что сторонники объявят о том, что это удалось, так как Си Цзиньпин согласен с тем, что ядерное оружие использовать на Украине не стоит. Однако это не меняет линию КНР.
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