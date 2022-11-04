Руководство киевского режима было сформировано в комфортной обстановке, поэтому власти Украины не способны решать проблемы, которые появились в результате конфликта с Россией. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подбодрил граждан страны и отметил, что отключение электроэнергии позволит чаще "заниматься любовью".
Карасёв призвал правительство Незалежной перестать играть словами и не превращать в балаган серьёзные вопросы, с которыми столкнулись простые украинцы.
"Вы — власть, на вас ответственность лежит. Не можете — уйдите. А что вы делаете для того, чтобы люди жили нормально, они были в безопасности? Вы предупреждаете или решаете? Кошмар, люди оказались не на своём месте, ни к чему не приспособлены", — возмутился политолог в эфире канала Politeka.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".