В Сети раскритиковали Шольца за слова о Путине: "Позор Германии"

Пользователи соцсетей раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за пост, в котором он обвиняет президента России Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка. Слова лидера Германии вызвали шквал возмущения.

Шольц опубликовал пост по результатам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В нём канцлер призвал Китай "оказать влияние на Россию", чтобы "противостоять Путину" в украинском вопросе. Читатели выразили несогласие с этим.

Один из пользователей написал, что Шольц — позор Германии, и посоветовал ему не возвращаться, заметив, что в своей стране он больше не нужен.

Другой указал на то, что Россия защищает свои законные права и интересы, а Китай изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире. Однако именно США вмешиваются во внутренние дела других стран.

Тут бросает вызов безоговорочное бездействие немецких политиков, заключил третий читатель.