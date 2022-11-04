Пользователи соцсетей раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за пост, в котором он обвиняет президента России Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка. Слова лидера Германии вызвали шквал возмущения.
Шольц опубликовал пост по результатам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В нём канцлер призвал Китай "оказать влияние на Россию", чтобы "противостоять Путину" в украинском вопросе. Читатели выразили несогласие с этим.
Один из пользователей написал, что Шольц — позор Германии, и посоветовал ему не возвращаться, заметив, что в своей стране он больше не нужен.
Другой указал на то, что Россия защищает свои законные права и интересы, а Китай изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире. Однако именно США вмешиваются во внутренние дела других стран.
Тут бросает вызов безоговорочное бездействие немецких политиков, заключил третий читатель.
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