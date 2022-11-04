Пискорский: скоро в Польше появится оппозиция из-за наплыва беженцев из Украины

В Польше было проведено социологическое исследование, результаты которого показали, что поляки обвиняют беженцев из Украины в ухудшении ситуации с доступом к здравоохранению, социальным пособиям и образованию. Об этом заявили как беднейшие слои населения, так и средний класс.

Политолог Матеуш Пискорский полагает, что вскоре в республике может возникнуть реальная оппозиция. Вероятным кандидатом на лидерство такой партии может стать Гжегож Браун. Из-за кризиса люди начнут искать виноватых, сообщил эксперт в своём Telegram-канале.

"Правительственные и поддерживаемые правительством кампании о том, что за всем стоит всемогущий Владимир Путин, перестанут работать. Люди будут искать другие причины. И, к сожалению, многие из них, вместо того чтобы указать на правительство и проводимую им политику, укажут на украинцев", — отметил Пискорский.

Беженцы из Украины могут подвергнуться гонениям из-за неумелых действий властей.