Российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма нашёл поддержку у стран ООН: за проголосовали 106 стран, воздержались — 15, высказались против — 51 страна.
Таким образом, третий комитет генассамблеи ООН принял документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Теперь проект резолюции должна одобрить Генассамблея ООН. Голосование по этому вопросу пройдёт в следующем месяце.
Резолюция рекомендует властям стран ООН принять меры по предотвращению пересмотра истории, итогов Второй мировой войны и военных преступлений, совершённых во время этой войны.
Документ осуждает героизацию и пропаганду нацизма.
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