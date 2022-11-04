Резолюция РФ по борьбе с героизацией нацизма нашла поддержку у стран ООН

Российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма нашёл поддержку у стран ООН: за проголосовали 106 стран, воздержались — 15, высказались против — 51 страна.

Таким образом, третий комитет генассамблеи ООН принял документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Теперь проект резолюции должна одобрить Генассамблея ООН. Голосование по этому вопросу пройдёт в следующем месяце.

Резолюция рекомендует властям стран ООН принять меры по предотвращению пересмотра истории, итогов Второй мировой войны и военных преступлений, совершённых во время этой войны.

Документ осуждает героизацию и пропаганду нацизма.