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Путин: желание Польши "поглотить" Украину никуда не делось

Мир

Российский президент Владимир Путин сказал, что Польша всё ещё хочет взять под контроль Украину.

Как отметил лидер нашей страны, некоторые представители Варшавы мечтали сформировать государство "от моря до моря". Сейчас же глава Польши Анджей Дуда и его украинский коллега Владимир Зеленский обнимаются, добавил Путин.

"А идейка-то, она жива, идея поглощения никуда не делась", — подчеркнул он во время собрания в честь десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.

Ранее президент РФ заявил, что столицы в Европе больше нельзя называть центрами мироздания.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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