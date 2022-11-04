Коротченко: оружие НАТО в Швеции и Финляндии может быстро достичь РФ

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие последствия следует ждать России, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Коротченко напомнил, что вопрос размещения натовского ядерного оружия на территории этих стран уже обсуждается их властями с представителями Альянса, и России нужно быть готовой к такой перспективе.

Эксперт отметил, размещение оружия Альянса так близко к российским границам создаёт угрозу её национальной безопасности, ведь в зоне поражения этих ракет окажется северо-запад РФ.

"В этом плане они демонстрируют свою готовность разместить американское тактическое ядерное оружие, которое дальше может быть, в случае военного конфликта, использовано военно-воздушными силами Финляндии и Швеции для ударов по целям и объектам на северо-западе России", — сказал Коротченко в беседе с порталом iReactor.