Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие последствия следует ждать России, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО.
Коротченко напомнил, что вопрос размещения натовского ядерного оружия на территории этих стран уже обсуждается их властями с представителями Альянса, и России нужно быть готовой к такой перспективе.
Эксперт отметил, размещение оружия Альянса так близко к российским границам создаёт угрозу её национальной безопасности, ведь в зоне поражения этих ракет окажется северо-запад РФ.
"В этом плане они демонстрируют свою готовность разместить американское тактическое ядерное оружие, которое дальше может быть, в случае военного конфликта, использовано военно-воздушными силами Финляндии и Швеции для ударов по целям и объектам на северо-западе России", — сказал Коротченко в беседе с порталом iReactor.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".