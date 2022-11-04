Если Киев примет решение о нападении на Крым, этот шаг станет для Украины катастрофическим.
О вероятном провале этой военной операции предупреждает издание Hill, отмечая, что у ВСУ не хватит для этого технических ресурсов.
"Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным. У нее не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала", — говорится в статье.
Автор материала напомнил, что Киев уже неоднократно пытался совершать диверсии в отношении объектов в Крыму, самыми громкими из которых были подрыв Крымского моста и атака российских черноморских судов в акватории Севастополя.
За эти диверсии Украина серьёзно ответила и продолжает расплачиваться до сих пор. А если бы киевские власти попытались напрямую атаковать Крым, последствия были бы куда более трагичные, а Зеленский потерпел бы полный крах.
Журналисты напомнили, что Крым соединён с материковой частью полосой земли, которая прекрасно укреплена, и российским военным ничего не стоит в случае необходимости блокировать сухопутное наступление ВСУ в регион, если таковое случится.
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