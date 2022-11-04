Путин: страны, поставляющие Киеву оружие и наёмников, безжалостны к украинцам

По словам президента РФ Владимира Путина, у стран, которые накачивают Киев оружием и переправляют туда своих наёмников, на самом деле нет никакой жалости к гражданам Украины.

Эти страны заняты на Украине реализацией исключительно своих собственных интересов, в то время как интересы украинцев их волнуют в последнюю очередь, отметил президент.

"И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", — сказал Путин.

Это заявление российский лидер сделал в ходе собрания по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.