По словам президента РФ Владимира Путина, у стран, которые накачивают Киев оружием и переправляют туда своих наёмников, на самом деле нет никакой жалости к гражданам Украины.
Эти страны заняты на Украине реализацией исключительно своих собственных интересов, в то время как интересы украинцев их волнуют в последнюю очередь, отметил президент.
"И сегодня беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они (иностранные державы) абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", — сказал Путин.
Это заявление российский лидер сделал в ходе собрания по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
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