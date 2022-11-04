Воздушная тревога объявлена в западных регионах Украины, сообщает Минцифры Украины.
По данным министерства, тревога объявлена в Ивано-Франковской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой, Винницкой и Закарпатской областях Украины.
При этом три региона не объявили тревогу — Львовская, Волынская и Одесская области.
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