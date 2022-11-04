В западных регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в западных регионах Украины, сообщает Минцифры Украины.

По данным министерства, тревога объявлена в Ивано-Франковской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой, Винницкой и Закарпатской областях Украины.

При этом три региона не объявили тревогу — Львовская, Волынская и Одесская области.