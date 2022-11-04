Лидер России Владимир Путин заявил, что столицы на Западе больше нельзя назвать мировыми центрами.
"Европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания, но это в прошлом", — подчеркнул президент в ходе мероприятия в честь десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.
Ранее руководитель РФ сказал, что для чиновников на Западе Украины словно не существует. По словам Путина, граждан этой страны во время боёв с российской армией "бросают, как в топку". Также президент назвал Киев жертвой русофобии.
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