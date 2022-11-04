Путин: европейские столицы недавно были центрами мироздания, но это уже не так

Лидер России Владимир Путин заявил, что столицы на Западе больше нельзя назвать мировыми центрами.

"Европейские столицы совсем недавно были центрами мироздания, но это в прошлом", — подчеркнул президент в ходе мероприятия в честь десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.

Ранее руководитель РФ сказал, что для чиновников на Западе Украины словно не существует. По словам Путина, граждан этой страны во время боёв с российской армией "бросают, как в топку". Также президент назвал Киев жертвой русофобии.