Разведка США: Иран попросил помощи у России в создании ядерного оружия

Представители разведки США считают, что Иран попросил помощи у России для поддержки своей программы создания ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Разведка предполагает, что Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива, отмечает издание.

По мнению экспертов, топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может ещё больше сократить так называемое "время прорыва" Ирана для создания ядерного оружия.

Аналитики пояснили изданию, что риск распространения ядерного оружия зависит от того, для какого реактора используется топливо.

И пока непонятно, согласилась ли Россия помочь, поскольку Кремль давно внешне выступает против того, чтобы Иран получил ядерное оружие, заключили в американской разведке.