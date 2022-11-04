Le Figaro: в Евросоюзе осудили канцлера ФРГ Шольца за его визит в Китай

Французские журналисты заявили, что союзники Германии негативно отнеслись к рабочей поездке лидера ФРГ Олафа Шольца в Китай.

"Канцлер действует вразрез с общей европейской линией", — подчеркнули в Le Figaro.

По данным издания, Евросоюз хочет сотрудничать с Пекином в области климата, но во многих других сферах КНР является конкурентом.

При этом Шольца уже критиковали за одиночный подход к решению конфликта на Украине. В этот раз канцлер посетил Китай с предпринимателями, отметили в СМИ.

Ранее публицисты Bloomberg назвали поездку главы Германии в Пекин признаком раскола серди западных лидеров.