Французские журналисты заявили, что союзники Германии негативно отнеслись к рабочей поездке лидера ФРГ Олафа Шольца в Китай.
"Канцлер действует вразрез с общей европейской линией", — подчеркнули в Le Figaro.
По данным издания, Евросоюз хочет сотрудничать с Пекином в области климата, но во многих других сферах КНР является конкурентом.
При этом Шольца уже критиковали за одиночный подход к решению конфликта на Украине. В этот раз канцлер посетил Китай с предпринимателями, отметили в СМИ.
Ранее публицисты Bloomberg назвали поездку главы Германии в Пекин признаком раскола серди западных лидеров.
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