Путин: украинцы в Европе и России ведут себя совершенно по-разному

По словам президента РФ Владимира Путина, граждане Украины ведут себя абсолютно по-разному, когда попадают в Европу и в Россию.

Путин отметил, что в странах Евросоюза украинцы настаивают на скидках в ресторанах, а, попав в Россию, просят взять их на работу.

"Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу", — сказал Путин, общаясь с волонтерами.

Президент подчеркнул, что ситуация складывается именно такая, реальность именно такова.