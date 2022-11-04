Глава Счётной палаты Украины подал в отставку из-за обвинения в коррупции

По сообщению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан подал заявление об отставке после того, как оказался замешанным в коррупционном скандале.

"Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Депутат уточнил, что дело Пацкана находится под контролем Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как пишут украинские СМИ, Пацкану приписывают получение взятки в размере 117, 65 тысячи гривен (равны примерно 200 тысячам рублей).