По сообщению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан подал заявление об отставке после того, как оказался замешанным в коррупционном скандале.
"Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
Депутат уточнил, что дело Пацкана находится под контролем Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Как пишут украинские СМИ, Пацкану приписывают получение взятки в размере 117, 65 тысячи гривен (равны примерно 200 тысячам рублей).
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