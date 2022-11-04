Верховная Рада: Стивен Кинг посетит Киев

Известный писатель Стивен Кинг отправился на Украину. Об этом рассказали представители Верховной Рады.

"Кинг неоднократно высказывался в поддержку страны", — подчеркнули в пресс-службе парламентариев.

Представители Рады заявили, что сейчас автор находится в поезде, который выехал из Варшавы. В СМИ пока не сообщали другие детали визита автора в Киев.

Ранее жители Украины призвали переименовать все улицы Пушкина. Их стоит назвать в честь Кинга, подчеркнули некоторые граждане. Они запустили в Сети петицию с этой просьбой.