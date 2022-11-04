Известный писатель Стивен Кинг отправился на Украину. Об этом рассказали представители Верховной Рады.
"Кинг неоднократно высказывался в поддержку страны", — подчеркнули в пресс-службе парламентариев.
Представители Рады заявили, что сейчас автор находится в поезде, который выехал из Варшавы. В СМИ пока не сообщали другие детали визита автора в Киев.
Ранее жители Украины призвали переименовать все улицы Пушкина. Их стоит назвать в честь Кинга, подчеркнули некоторые граждане. Они запустили в Сети петицию с этой просьбой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".