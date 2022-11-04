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Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"

Мир

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила всех с Днём народного Единства, выразив надежду, что скоро русские и украинцы смогут, как раньше, вместе наслаждаться жизнью, летом и единением друг с другом в украинской столице.

Симоньян мечтает о единении украинцев и русских в "светлом и сытом Киеве"

"Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором спевать в шинке тремя незнакомыми друг с другом столами песню 'Ніч яка місячна', самую красивую на земле, украинскую песню, которую знает каждый русский, песню из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости", — написала Симоньян в своём Telergam-канале.

Главред RT уверена, что русский и украинский народ сложит и новые песни — о тех, кто погиб в ходе спецоперации, "за то, чтобы стало именно так". При этих людей всегда будут помнить, а в Киеве в их честь будут воздвигнуты памятники.

Симоньян добавила, что, по её мнению, в этом и заключается суть такого "угловатого, но оказавшегося неизбежным" слова "денацификация".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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