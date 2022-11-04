Со стороны Киева появилась информация об оставлении Херсона и отходе российских войск с правого берега Днепра на левый. Однако город, наоборот, готовят к обороне.
По мнению американских экспертов, наши войска будут до последнего сражаться за Херсон, поскольку область является последним важным компонентом "сухопутного моста" из материковой части России в Крым. Плацдарм на берегу Днепра удобен для начала наступления на Николаев и Одессу.
"Вместо того, чтобы покинуть город, русские, похоже, укрепляют свои позиции и готовятся к предстоящему сражению, хотя никто не знает, произойдёт ли оно до или после зимы", — пишет издание The Washington Post.
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