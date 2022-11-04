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Матвиенко: Россия Западу не враг, однако диктата не допустит

Мир

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Россия не враг Западу, однако не позволит никому диктовать свои условия.

Политик подчеркнула, что у РФ нет планов становиться новым гегемоном, и она хочет, чтобы все страны имели право свободно развиваться, идя по своему собственному пути.

"Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Но диктат не приемлет. Мы не собираемся становиться новым гегемоном. Эту тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие — своё и всех государств планеты", — написала Матвиенко в своем блоге в "ВКонтакте".

Спикер Совфеда подчеркнула, что, хочет Запад того или нет, но мир становится многополярным, и западные страны будут вынуждены вести равноправный диалог с другими государствами. И чем раньше это произойдёт, тем лучше, добавила Матвиенко.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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