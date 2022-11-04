В рядах ВСУ так много наёмников из Польши из-за инструкций в СМИ

На стороне ВСУ с самого начала СВО воюет большое количество иностранных наёмников. Минобороны РФ сообщало, что больше всего наёмных солдат приезжает на Украину из Польши. Ряды ВСУ в общей численности пополнили более 1800 поляков.

По мнению обозревателей "МК", большое количество польских наёмников в украинской армии обусловлено активной пропагандой в средствах массовой информации Польши. СМИ полны обращений к местному населению в призывами вступать в украинский "Иностранный легион". При этом даются конкретные инструкции о том, какие документы необходимо с собой взять, а также информируется об оплате за ведение боевых действий на Украине.

"Наёмники, решившие поддержать Украину в борьбе с Россией, писала польская Super Biznes со ссылкой на Ziare, могут рассчитывать на ставку от 1000 до 2000 долларов в день", — уточняет источник.