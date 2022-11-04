На стороне ВСУ с самого начала СВО воюет большое количество иностранных наёмников. Минобороны РФ сообщало, что больше всего наёмных солдат приезжает на Украину из Польши. Ряды ВСУ в общей численности пополнили более 1800 поляков.
По мнению обозревателей "МК", большое количество польских наёмников в украинской армии обусловлено активной пропагандой в средствах массовой информации Польши. СМИ полны обращений к местному населению в призывами вступать в украинский "Иностранный легион". При этом даются конкретные инструкции о том, какие документы необходимо с собой взять, а также информируется об оплате за ведение боевых действий на Украине.
"Наёмники, решившие поддержать Украину в борьбе с Россией, писала польская Super Biznes со ссылкой на Ziare, могут рассчитывать на ставку от 1000 до 2000 долларов в день", — уточняет источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".