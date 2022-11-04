Bloomberg: на Западе усиливается раскол в отношении к России

Западные страны не выступают единым фронтом против России, как об этом мечтают США. Об этом пишет журналист Панкадж Мишра в статье для Bloomberg.

Между западными лидерами явно заметен раскол, о чём свидетельствует визит немецкого канцлера Олафа Шльца в Китай, отмечает автор.

"Поездка Шольца в Пекин, в то время как Соединенные Штаты решительно и всесторонне выступают против сотрудничества с КНР, показывает раскол в отношениях Вашингтона не только с Берлином, но и со всем миром", — написал Мишра.

Причина такого раздала в западной коалиции лежит в отказе государств жертвовать своим экономическим благополучием только потому, что этого требует Вашингтон.

Мишра подчеркнул, что "убивать" свою экономику из-за кризиса на Украине не хочет ни Германия, ни другие страны.

Автор предсказал, что раскол между США и остальным миром лишь усилится после саммита G20, который пройдёт в Индонезии.

"Индонезия готовится принять у себя глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, на выборах в Бразилии победил стойкий союзник КНР Луис Инасиу "Лула" да Силва, и, наконец, канцлер Германии Олаф Шольц станет первым высокопоставленным западным лидером, посетившим Китай за три года — Байден может быть обречен на одинокую битву", — заключил автор.