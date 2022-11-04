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Демократическая партия США подготовила священные жертвы к 8 ноября 2022 года

Мир

В США 8 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Правящая демократическая партия не намерена терять свою власть, а республиканцы жаждут реванша за проигрыш на выборах 2020 года. По мнению обозревателей "МК" демократы собираются устроить провокацию, чтобы перехватить голоса избирателей на финише выборной кампании.

Демократическая партия США подготовила священные жертвы к 8 ноября 2022 года

Новая провокация, вероятнее всего, будет иметь невиданный размах, говорится в публикации. Несмотря на заявления МИДа о том, что РФ не собирается применять ядерное оружие (а такая возможность была главной темой западных таблоидов в последние месяцы), списывать провокацию на данной почве пока рано. Возможно применение "грязной бомбы" Киевом под руководством Вашингтона с тем, чтобы обвинить в этом Москву.

На этом фантазия провокаторов вряд ли иссякнет, считает автор публикации. Они могут взорвать сухогрузы в Одесском порту и возложить вину на РФ.

"И это ещё не самый кровожадный вариант провокации перед 8 ноября. Есть и покруче", — пишет источник.

Например, демократы могут устроить провокацию, запустив ракету на место дислокации элитной американской 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы", переброшенной недавно в Румынию в качестве "сакральной жертвы". Сценарий может быть выстроен аналогично тому, как это было сделано на вокзале Краматорска, когда ракетой "Точка-У" убили десятки мирных граждан.

"Можете вообразить реакцию американского обывателя, когда ему из каждого утюга будут кричать, что "русская ракета убила американцев", — пишет автор.

Если "орлов" в США могут пожалеть, то в жертву могут принести натовские войска, дислоцированные в Польше на границе с Белоруссией и Украиной.

Автор считает, что сгущать краски, может быть, и не стоит. Однако, по его мнению, от противников можно ожидать чего угодно.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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