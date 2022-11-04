Глава МИД Испании: Евросоюз столкнётся с новым наплывом украинских беженцев

Европейские страны столкнутся с новым массовым наплывом беженцев с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В эфире радио Cadena SER он отметил, что конфликт продолжает обостряться. По его словам, кризисная ситуация негативно сказывается на моральном духе граждан Украины.

"Думаю, что новое массовое прибытие беженцев неизбежно", — указал глава МИД Испании.

Он также добавил, что Мадрид намерен и дальше передавать гуманитарную помощь Украине в больших объёмах.

Кроме того, министр прокомментировал информацию о возобновлении участия Москвы в "зерновой сделке". Альбарес подчеркнул: благодаря такому шагу РФ зерно сможет дойти до государств, которые в нём нуждаются.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Испании готовы поставить Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Aspide.