Европейские страны столкнутся с новым массовым наплывом беженцев с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В эфире радио Cadena SER он отметил, что конфликт продолжает обостряться. По его словам, кризисная ситуация негативно сказывается на моральном духе граждан Украины.
"Думаю, что новое массовое прибытие беженцев неизбежно", — указал глава МИД Испании.
Он также добавил, что Мадрид намерен и дальше передавать гуманитарную помощь Украине в больших объёмах.
Кроме того, министр прокомментировал информацию о возобновлении участия Москвы в "зерновой сделке". Альбарес подчеркнул: благодаря такому шагу РФ зерно сможет дойти до государств, которые в нём нуждаются.
Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти Испании готовы поставить Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Aspide.
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