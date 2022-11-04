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Зеленский: уверен, США продолжат помогать Украине, несмотря на выборы в конгресс

Мир

Владимир Зеленский, глава Украины, допускает, что США могут замедлить принятие двухсторонних решений из-за внутренних политических перемен, сообщает испанское издание El Pais.

Зеленский в интервью журналисту испанского СМИ заявил, что уверен в будущей поддержке США Украине, несмотря на предстоящие выборы в американский конгресс.

Как заявил глава Украины, "процесс может не быть таким, как прежде, и замедлиться", однако США продолжат помогать стране.

Президент Украины заверил, что Киев поддержит выбор американских граждан, каким бы он ни был. При этом украинский лидер заявил:

"Я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", — сказал Зеленский.

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
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