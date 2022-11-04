Владимир Зеленский, глава Украины, допускает, что США могут замедлить принятие двухсторонних решений из-за внутренних политических перемен, сообщает испанское издание El Pais.
Зеленский в интервью журналисту испанского СМИ заявил, что уверен в будущей поддержке США Украине, несмотря на предстоящие выборы в американский конгресс.
Как заявил глава Украины, "процесс может не быть таким, как прежде, и замедлиться", однако США продолжат помогать стране.
Президент Украины заверил, что Киев поддержит выбор американских граждан, каким бы он ни был. При этом украинский лидер заявил:
"Я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", — сказал Зеленский.
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